Direct na afloop van de veldrit in Herentals om de X2O Badkamers Trofee zocht Mathieu van der Poel winnaar Wout van Aert op om hem te feliciteren. De twee rivalen in het veldrijden hebben veel respect voor elkaar.

"We waren aan elkaar gewaagd", zei Van Aert tegen Sporza. "Maar tot die lekke band had Mathieu de cross wel onder controle."

Van der Poel reed halverwege aan de leiding toen hij een lekke achterband kreeg. Zijn Belgische rivaal kwam langszij en hield zijn voorsprong tot de meet vast.

Ondanks zijn pech was Van der Poel zo sportief om Van Aert direct te feliciteren in de tent achter het podium. Hij onderbrak daarvoor zelfs een interview dat de Belg gaf om hem de hand te schudden.

Afgelopen weekend waren de rollen nog omgedraaid (zie tweet hieronder). Toen feliciteerde Van Aert de Nederlander uitgebreid na een zege in Essen, waarbij Van der Poel profiteerde van het kopwerk van de Belg.

'Van der Poel had alle reden om teleurgesteld te zijn'

Van Aert vond het mooi dat Van der Poel hem feliciteerde. "Hij had alle reden om teleurgesteld te zijn, want met zijn lekke band moest hij bijna een volledige ronde tot aan de materiaalpost rijden. Maar we hebben heel veel respect voor elkaar."

Van der Poel wilde niet te lang stilstaan bij zijn lekke band. "Wout heeft sterk gereden, deze handdruk was verdiend."

Van Aert wilde dolgraag winnen in zijn geboortedorp. "Dit betekent toch wel wat voor mij", zei de renner van Jumbo-Visma. Ik had echt mijn zinnen gezet op deze cross. Het zat mee vandaag, maar dat dwing je ook een beetje af."