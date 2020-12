Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd ook de tweede krachtmeting dit veldritseizoen met Wout van Aert te winnen. De wereldkampioen zag woensdag in een modderig Herentals zijn kansen op de zege door een lekke band verdampen en eindigde als tweede.

Van der Poel ging uitstekend van start in de cross die deel uitmaakt van de X2O Badkamers Trofee. Hij sloeg direct een kloof met Van Aert en verdedigde een tijdlang een voorsprong van een handvol seconden.

Halverwege ging het mis met de Nederlander toen hij moest afrekenen met een lekke achterband. Toen hij het euvel bij de materiaalpost had verholpen, was zijn Belgische rivaal al uit het zicht verdwenen.

Van der Poel maakte er daarna een veredelde training van een finishte ruim een halve minuut achter Van Aert, die zijn eerste zege boekte dit veldritseizoen. De Belg Michael Vanthourenhout werd op grote afstand derde.

Zondag troffen Van der Poel en Van Aert elkaar in Namen voor het eerst dit veldritseizoen en toen was de Nederlander de sterkste. De Brit Tom Pidcock, die bij Citadelcross derde werd, was er in het Belgische Herentals niet bij.

Voor Van der Poel staan er deze week nog twee crossen op het programma. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix rijdt zaterdag in Heusden-Zolder (Superprestige) en zondag in Dendermonde (wereldbeker).

Ceylin del Carmen Alvarado won eindelijk weer eens een veldrit. Foto: Pro Shots

Alvarado boekt eerste veldritzege sinds 14 november

Bij de vrouwen wist Ceylin del Carmen Alvarado voor het eerst sinds 14 november weer een veldrit te winnen. De Europees en wereldkampioene was in Herentals de beste bij een wedstrijd in het kader van de X2O Badkamers Trofee.

De 22-jarige Alvarado ging aanvankelijk samen met landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema aan kop, maar gaandeweg nam ze afstand. Brand finishte op negentien seconden achterstand als tweede, net voor Betsema.

Alvarado was sinds haar overwinning in Leuven van 14 november zeven wedstrijden zonder overwinning. De zege in Herentals betekende het vijfde dagsucces van het seizoen en de dertiende winst van 2020 voor de Nederlandse.

De wedstrijd in Herentals was de vierde van acht races in het kader van de X2O Badkamers Trofee. Voor veel veldrijders staan de komende weken in het teken van het WK, dat op 30 en 31 januari in Oostende wordt gehouden.