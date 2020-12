Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het eerst sinds 14 november weer een veldrit gewonnen. De Europees en wereldkampioene was in de Belgische stad Herentals de beste bij een wedstrijd in het kader van de X2O Badkamers Trofee.

De 22-jarige Alvarado ging aanvankelijk samen met landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema aan kop, maar gaandeweg nam ze afstand. Brand finishte op negentien seconden achterstand als tweede, net voor Betsema.

Alvarado was sinds haar overwinning in Leuven van 14 november zeven wedstrijden zonder overwinning. De zege in Herentals betekende het vijfde dagsucces van het seizoen en de dertiende winst van 2020 voor de Nederlandse.

De wedstrijd in Herentals was de vierde van acht races in het kader van de X2O Badkamers Trofee. Voor veel veldrijders staan de komende weken in het teken van het WK, dat op 30 en 31 januari in Oostende wordt gehouden.

Later op woensdag komen de mannen nog in actie in Herentals, waar rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert weer meedoen. Zondag troffen ze elkaar in Namen voor het eerst dit veldritseizoen en toen was Van der Poel de sterkste.