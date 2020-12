Mathieu van der Poel heeft dinsdag zijn derde veldritzege van het seizoen geboekt. De wereldkampioen was in de modderige Ethias Cross in het Belgische Essen duidelijk sterker dan de concurrentie. Bij de vrouwen was Marianne Vos in haar eerste cross van de winter direct de beste.

Van der Poel won na 2017 voor de tweede keer in Essen. De Nederlander had de zware Citadelcross van Namen van afgelopen zondag nog in de benen, maar dat gold ook voor de concurrentie. Hij begon halverwege de koers aan een solo en kon aan het einde nog wat krachten sparen.

"Ik heb technisch zo goed mogelijk proberen te rijden en zo zuinig mogelijk de overwinning willen pakken met het oog op de drukke periode. Na de twee lastige wedstrijden was deze overwinning welkom", aldus Van der Poel.

De Belg Quinten Hermans eindigde op iets meer dan tien seconden als tweede en Tom Pidcock werd derde. De jonge Brit, die zondag indruk maakte door het Van der Poel en Wout van Aert zeer moeilijk te maken in Namen, raakte in het eerste deel van de cross in Essen op achterstand door een foutje.

Van Aert deed niet mee in het grensdorp. De renner van Jumbo-Visma staat woensdag net als Van der Poel wel aan de start in Herentals voor een wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee. Zaterdag volgt voor Van der Poel in Heusden-Zolder een cross in de Superprestige en zondag rijden beide toppers de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde.

Marianne Vos kan juichen na de Ethias Cross. Marianne Vos kan juichen na de Ethias Cross. Foto: ANP

Vos begint goed aan veldritseizoen

Bij de vrouwen liet Vos de Française Perrine Clauzel en Inge van der Heijden achter zich. De 33-jarige Vos was in 2011 en 2019 ook al de sterkste in Essen.

Ook vorig jaar reed de renster van CCC-Liv in Essen haar eerste veldrit van het seizoen. Doordat onder anderen Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Sanne Cant ontbraken, was Vos ook nu de grote favoriet.

Tijdens de koers reed Yara Kastelijn lang mee vooraan, maar ze viel weg door materiaalpech. Vos begon vervolgens met een marge van tien seconden aan de laatste ronde en gaf die voorsprong niet meer weg.

Begin oktober kwam Vos voor het laatst in actie op de weg. Ze werd toen vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Verder reed ze onder meer de Giro Rosa, waar ze drie overwinningen boekte.

Vos start woensdag ook in Herentals. Zondag doet ze mee aan de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt eind januari in de Nederlandse selectie te zitten voor het WK in Oostende.