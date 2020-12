Het NK veldrijden gaat deze winter in elk geval niet door op de geplande datum van 10 januari. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de cross in Zaltbommel.

De KNWU meldt dinsdag dat het NK vanwege de huidige lockdown niet kan doorgaan. In samenwerking met de gemeente Zaltbommel wordt er gekeken naar een mogelijke nieuwe datum

De lockdown is van kracht tot 19 januari. Een week daarvoor maakt het kabinet bekend of de maatregelen al dan niet versoepeld worden.

Mathieu van der Poel werd de afgelopen zes jaar Nederlands kampioen bij de mannen. Ceylin del Carmen Alvarado was vorig jaar voor het eerst de beste bij de vrouwen, in de twee jaar daarvoor ging de titel naar Lucinda Brand.

De kalender in het veldrijden is deze winter flink opgeschud door de coronapandemie. Veel crossen gaan dit seizoen niet door. Zondag staat Van der Poel wel aan de start bij een wereldbekerwedstrijd in het Vlaamse Dendermonde.