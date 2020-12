Mathieu van der Poel verschijnt zondag toch aan de start van de derde wereldbeker veldrijden van het seizoen in het Belgische Dendermonde. De drievoudig wereldkampioen had de wedstrijd aanvankelijk niet in zijn programma opgenomen.

"Omdat de startpositie op het WK in Oostende straks afhangt van de eindstand in de wereldbeker, is het beter toch in Dendermonde van start te gaan", verklaarde bondscoach Gerben de Knegt maandag op de website van de KNWU.

Van der Poel was zondag de sterkste in de tweede veldrit uit de wereldbekercyclus in Namen. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix rekende in een fraai gevecht op de Citadel af met de Brit Thomas Pidcock en zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Naast Van der Poel selecteerde De Knegt nog elf mannen voor de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde. Ook onder anderen Lars van der Haar en Corné van Kessel zijn van de partij.

Het WK veldrijden staat eind januari op het programma in Oostende. Van der Poel verdedigt daar zijn wereldtitel.

Mathieu van der Poel triomfeerde in Namen. Mathieu van der Poel triomfeerde in Namen. Foto: ANP

Vos begint dinsdag aan veldritseizoen

Bij de vrouwen rijdt Marianne Vos haar eerste World Cup van dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioene begint dinsdag aan haar veldritseizoen bij de Ethias Cross in het Belgische Essen.

In totaal doen er dertien Nederlandse vrouwen mee in Dendermonde, onder wie wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand.