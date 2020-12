Lucinda Brand heeft zondag ook de tweede wereldbeker veldrijden gewonnen. De 31-jarige Nederlandse was duidelijk de beste bij de Citadelcross in het Belgische Namen.

Brand had na zes rondes een kleine halve minuut voorsprong op de Amerikaanse Clara Honsinger, die verrassend als tweede eindigde.

Denise Betsema werd derde op 38 seconden. Wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado kwam na meer dan een minuut als vierde over de streep.

Brand begon al in de tweede ronde aan een solo en won de zware Citadelcross voor het derde jaar op rij. Ze blijft de leider in de wereldbeker, want ze was vorige maand ook de beste bij de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Tsjechische Tábor. De renner van Telenet-Baloise Lions won dit seizoen al acht veldritten.

De kalender van de wereldbeker is deze winter flink opgeschud door de coronapandemie. Veel crossen gaan dit seizoen niet door. Volgende maand staan nog wel koersen in het Zeeuwse Hulst en het Belgische Overijse op het programma.

Later op zondag komen de mannen nog in actie in Namen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan dan voor het eerst dit seizoen beiden aan de start van een cross.