Mathieu van der Poel heeft zondag het eerste duel met Wout van Aert van dit veldritseizoen gewonnen. De wereldkampioen was na een spannende en fraaie strijd de beste bij de Citadelcross van Namen. Bij de vrouwen ging de zege in de wereldbekercross voor het derde jaar op rij naar Lucinda Brand.

Van der Poel had na ruim een uur koers drie seconden voorsprong op Van Aert. Tom Pidcock eindigde op elf seconden als derde. Nummer vier Michael Vanthourenhout uit België gaf op de streep al meer dan een minuut toe.

Vooral in België keken de wielerfans al weken uit naar de strijd tussen de drievoudig wereldkampioenen Van der Poel en Van Aert, maar Pidcock leek lange tijd het Belgisch-Nederlandse feestje te verstoren.

De pas 21-jarige Brit, die vorige week de Superprestige in Gavere won door Van der Poel te verslaan, sloeg in de vierde van in totaal negen rondes een gat van ruim tien seconden met Van der Poel, Van Aert en Vanthourenhout, en hield die voorsprong lang vast.

De Nederlander ging op het heuvelachtige parcours in zijn eentje op zoek naar het wiel van Pidcock. Hij kreeg het gaatje van een handvol seconden echter niet dicht, waarna Van Aert in de zevende ronde weer aansloot bij zijn grote rivaal. Onder impuls van de Belg sloten de twee een ronde later toch aan bij de Britse koploper.

Van der Poel leek het zwaar te hebben, maar hij wist met een knappe demarrage op een klim een paar tellen weg te rijden bij de andere twee toppers en dat was voldoende voor zijn vijfde overwinning in Namen.

Brand duidelijk de beste in Namen

De strijd bij de vrouwen was een stuk minder spannend. Brand was duidelijk de beste en had na zes rondes een kleine halve minuut voorsprong op de Amerikaanse Clara Honsinger, die verrassend als tweede eindigde.

Denise Betsema werd derde op 38 seconden. Wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado kwam na meer dan een minuut als vierde over de streep.

De 31-jarige Brand begon al in de tweede ronde aan een solo. Ze blijft de leider in de wereldbeker, want ze was vorige maand ook de beste bij de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Tsjechische Tábor. De renner van Telenet-Baloise Lions won dit seizoen al acht veldritten.

De kalender van de wereldbeker is deze winter flink opgeschud door de coronapandemie. Veel crossen gaan dit seizoen niet door. Volgende maand staan nog wel koersen in het Zeeuwse Hulst en het Belgische Overijse op het programma.