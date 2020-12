Pim Ligthart heeft zaterdag besloten om een punt achter zijn wielerloopbaan te zetten. De Nederlands kampioen op de weg van 2011 is er niet in geslaagd om een ploeg te vinden voor het komende seizoen.

Ligthart (32) reed de laatst twee jaar voor het Franse Direct Energie, waarbij hij in november nog onderdeel was van de ploeg die de Vuelta a España reed. Hij reed de zesde grote ronde uit zijn loopbaan niet uit.

"Na vijftien jaar als wielrenner was ik graag nog een paar jaar doorgegaan, maar helaas is het tijd voor een nieuw hoofdstuk", schrijft de 32-jarige Ligthart, die zijn loopbaan begon als baanwielrenner, in een bericht op sociale media.

Eerder kwam Ligthart uit voor onder meer Vacansoleil-DCM en Lotto Soudal. In dienst van Vacansoleil, dat inmiddels niet meer bestaat, kroonde hij zich negen jaar geleden in Ootmarsum tot nationaal kampioen.

Naast Ligthart besloot ook Jesper Asselman zaterdag te stoppen met wielrennen. De dertigjarige Nederlander reed jaren voor Roompot-Charles, dat vorig jaar ophield te bestaan, en kwam in 2020 uit voor het continentale Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel.