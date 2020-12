Wout van Aert kijkt enorm uit naar de wereldbekerkoers in het Belgische Namen van zondag. De renner van Jumbo-Visma rijdt voor het eerst dit seizoen in het veldrijden tegen zijn rivaal Mathieu van der Poel en treft ook het Britse talent Tom Pidcock.

Van der Poel reed vorige week met de Scheldecross zijn eerste veldrit van het seizoen en won direct. Een dag later werd de wereldkampioen in Gavere echter verrassend geklopt door de 21-jarige Pidcock, die dit seizoen indruk maakt.

"Ik heb vorig weekend de volledige Scheldecross bekeken. Zondag was ik wat later terug van training en heb ik de tweede helft van de cross in Gavere gezien", zegt Van Aert zaterdag tegen Sporza over zijn voorbereiding op de koers in Namen.

"Wat Pidcock deed in Gavere was sterk. Mathieu was goed, dat zagen we zaterdag al. Maar zondag was Pidcock gewoon beter. Dat is de laatste jaren nog niet vaak gebeurd. Het lijkt erop dat er een nieuw hoofdstuk is aangebroken in het veldrijden. Ik hoop dat ik me er vooraan tussen kan zetten."

Mathieu van der Poel won vorige week de Scheldecross, maar werd een dag later geklopt door Tom Pidcock. Foto: Pro Shots

'Heb het allemaal wat serieuzer aangepakt'

De 26-jarige Van Aert reed dit seizoen al drie veldritten - hij werd derde in Kortrijk en Tabór en vierde in Boom - en ging vervolgens voor een tweeweekse stage naar het Spaanse Gerona. Hij voelt zich nu sterker.

"Er zijn wel enkele procentjes bij gekomen", aldus de Belg. "Ik heb het allemaal wat serieuzer aangepakt na mijn eerste crossen. In Gerona heb ik hard getraind. Ik zou nu beter moeten zijn, maar dat is geen garantie op succes."

Van Aert en Van der Poel, allebei drievoudig wereldkampioen veldrijden, troffen elkaar dit jaar al wel op de weg. In Gent-Wevelgem verspeelden ze hun kans op de zege door in de finale alleen maar naar elkaar te kijken en in de Ronde van Vlaanderen moest Van Aert de zege nipt aan de Nederlander laten.

Het is zondag in Namen eerst de beurt aan de vrouwen, die iets na 13.30 uur van start gaan. De mannenwedstrijd begint om 15.05 uur.