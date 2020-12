Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen zijn donderdag in Den Bosch uitgeroepen tot wielrenner en wielrenster van het jaar. Vanwege de coronamaatregelen werden de winnaars tijdens een online ceremonie bekendgemaakt.

Voor Van der Poel is het de tweede keer op rij dat hij de Gerrit Schulte Trofee krijgt. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix won op de weg onder meer de Ronde van Vlaanderen, de BinckBank Tour en het nationale kampioenschap. In het veldrijden veroverde hij voor de derde keer de wereldtitel.

Van der Poel troefde met zijn uitverkiezing onder meer Wilco Kelderman af. De renner van Team Sunweb eindigde dit jaar als derde in de Giro d'Italia. Baanwielrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee, die allemaal ten minste één wereldtitel pakten, waren de andere genomineerden.

Van der Breggen won bij de WK in het Italiaanse Imola zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. De 30-jarige renster van Boels-Dolmans, volgend jaar SD Worx, ontving mede daardoor voor de vierde keer de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Ze is de opvolger van Annemiek van Vleuten.

Ook Van Vleuten was genomineerd bij de vrouwen, evenals Chantal van den Broek-Blaak (winnaar Ronde van Vlaanderen), Kirsten Wild (twee wereldtitels in het baanwielrennen), Marianne Vos (winnaar puntenklassement en drie ritten in de Giro) en veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado.

De 21-jarige Alvarado ging er wel vandoor met de Gerrie Knetemann Trofee voor de beste belofte. De geboren Mexicaanse rekende daarin af met Olav Kooij, Ryan Kamp en Thymen Arensman. Alvarado werd dit jaar wereld- en Europees kampioen veldrijden.