Chris Froome zal in januari zijn eerste koers rijden voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. De viervoudig Tour de France-winnaar verschijnt aan de start in de Argentijnse rittenkoers Ronde van San Juan.

Deze wedstrijd vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", zegt de 35-jarige Brit op de website van zijn nieuwe ploeg.

Froome reed de afgelopen elf jaar voor INEOS en diens voorganger Sky. "Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan rijden en te beginnen aan het avontuur dat voor me ligt."

De Ronde van San Juan is van 24 tot en met 31 januari en telt acht etappes. Naast Israel Start-Up Nation doen met Deceuninck-Quick-Step, BORA-hansgrohe en Cofidis nog drie teams uit de WorldTour mee.

Froome mikt niet op eindzege in San Juan

"Chris gaat niet naar Argentinië om deze etappekoers te winnen", zegt ploegleider Rik Verbrugghe, ook nieuw bij Israel Start-Up Nation. "We zien het als een perfecte wedstrijd in de opbouw richting de piek van het seizoen."

De Israëlische ploeg hoopt met Froome op succes in de grote rondes. Froome won de Tour in 2013, 2015, 206 en 2017. Door een zware blessure miste hij de belangrijkste wielerkoers in 2019 en dit jaar werd hij door INEOS niet goed genoeg voor deelname bevonden.

Froome, die ook de Vuelta a España (tweemaal) en de Giro d'Italia won, kreeg geen nieuwe contract bij het Britse topteam en hoopt dit jaar bij Israel Start-Up Nation nogmaals een grote ronde te winnen.

De Ronde van San Juan werd dit jaar gewonnen door het Belgische toptalent Remco Evenepoel. In 2017 was Bauke Mollema de beste in Argentinië.