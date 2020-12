Diego Ulissi kan voorlopig niet fietsen. De 31-jarige Italiaanse renner van UAE Team Emirates heeft hartproblemen en zal enkele maanden absolute rust in acht moeten nemen.

Ulissi kampt met een ontsteking aan de hartspier. Hij kreeg tijdens een reguliere test last van hartritmestoornissen, die voorheen niet eerder waren voorgekomen, en zal de komende tijd onderzoeken moeten ondergaan.

"Diego had onlangs nog reguliere checks bij de UCI en bij ons, en dat ging goed", zegt teamdokter Michele De Grandi. "Maar toen we een onregelmatige hartslag vonden, gingen we toch twijfelen. Twee nieuwe tests hebben geconcludeerd dat het myocarditis is."

"Ik kan niet verbergen dat ik boos en bezorgd ben", aldus Ulissi. "Ik heb hier nooit een signaal van gekregen, voelde mij steeds goed. Gelukkig heeft de medische staf van de ploeg deze afwijking snel ontdekt."

"Ik las nu een pauze in en hopelijk is die tijdelijk. Tegelijk weet ik dat gezondheid het allerbelangrijkste is en het leven niet eindigt bij het wielrennen. Ik heb misschien mijn beste seizoen ooit achter de rug, maar nu zit ik in deze onverwachte situatie."

Ulissi is al tien jaar profrenner. Eerst zes jaar bij de Lampre-formatie en sinds 2016 bij UAE Team Emirates. Hij won dit jaar nog twee etappes in de Giro d'Italia en bracht zijn totale aantal ritzeges in een grote ronde daarmee op acht (allemaal in de Giro).