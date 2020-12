Het Italiaanse antidopingbureau heeft Riccardo Riccò maandag levenslang geschorst. De 37-jarige Italiaan was in een andere dopingzaak al tot 2023 uit de wielersport verbannen.

Riccò werd in 2014 op heterdaad betrapt door de politie toen hij op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant in Livorno het verboden middel epo wilde kopen.

De Italiaanse antidopingrechtbank heeft de oud-renner van Saunier Duval,

CeramicaFlaminia en Vacansoleil schuldig bevonden in deze zaak. Naast zijn levenslange schorsing moet hij een boete van 4.000 euro en de proceskosten van 378 euro betalen.

Riccò, die al geen racelicentie meer had, won in 2008 twee ritten in de Giro d'Italia. Bovendien eindigde hij als tweede in het klassement. Een paar maanden later testte hij tijdens de Tour de France positief op CERA (synthetische epo) en werd hij voor twee jaar geschorst.

De klimmer keerde in 2010 terug, maar een jaar later eindigde zijn carrière toen hij een bloedtransfusie bij zichzelf toediende en met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Riccò werd in 2013 voor twaalf jaar geschorst, een straf die met terugwerkende kracht in 2011 inging.

Riccò vertelde drie jaar geleden in een interview met La Gazzetta dello Sport dat hij na die schorsing op veertigjarige leeftijd zijn rentree wilde maken als renner.