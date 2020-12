Mathieu van der Poel kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn eerste weekend van dit seizoen in het veldrijden, ook al leed hij zondag zijn eerste nederlaag in een jaar tijd. De regerend wereldkampioen werd zondag bij de Superprestige in het Belgische Gavere verrassend geklopt door Tom Pidcock.

"Ik kan ook niet alles winnen", besefte Van der Poel na afloop van de wedstrijd. "Ik heb een goede wedstrijd gereden, maar iemand was gewoon beter. Natuurlijk win ik liever allebei de veldritten, maar ik heb hier zeker vrede mee. Over het algemeen ben ik heel tevreden over mijn eerste weekend."

Hij maakte in de zesde ronde een stuurfoutje, waarvan Pidcock profiteerde. De 21-jarige Brit sloeg snel een gat en reed solo naar zijn eerste grote overwinning in het veldrijden.

"Pidcock was heel erg sterk", gaf Van der Poel toe. "Hij was vrij indrukwekkend, met name op de loopstukken. Ik moest diep gaan om te volgen. De tweede plaats was vandaag het hoogst haalbare."

Voor de 25-jarige Nederlander was het zijn eerste nederlaag in een veldrit sinds 14 december vorig jaar. Toen moest hij in het Belgische Ronse zijn meerdere erkennen in Toon Aerts.

Tom Pidcock raakt geëmotioneerd door zijn eerste grote overwinning in het veldrijden. (Foto: ANP)

'Had heel vaak gevoel dat het niet sneller mocht gaan'

Zaterdag maakte Van der Poel in de Scheldecross zijn rentree in het veldrijden en was hij meteen succesvol. "Gisteren had ik nooit het gevoel dat ik op de limiet reed, maar vandaag had ik heel vaak het gevoel dat het niet meer sneller mocht gaan toen ik in het wiel van Pidcock zat. Het was afzien."

Pidcock was behoorlijk verrast door zijn overwinning. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat te zeggen", zei de Brit, die bij het laatste WK tweede werd achter Van der Poel. "Ik denk dat ik vandaag volwassen geworden ben."

"De voorbije jaren was ik een slechte starter, daar heb ik hard aan gewerkt", aldus Pidcock. "Als ik een goede eerste ronde kan rijden, zonder daar al in het rood te moeten, dan heb ik veel meer over aan de finish. Ik heb hard gewerkt en het loont nu. Ik word elke race sterker."