Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om bij zijn rentree in het veld ook zijn tweede cross van het weekend te winnen. De wereldkampioen werd zondag in het Belgische Asper-Gavere verrassend verslagen door de Engelsman Tom Pidcock.

Voor Van der Poel is het zijn eerste nederlaag in het veld in een jaar tijd. Op 14 december vorig jaar moest hij in Ronse zijn meerdere erkennen in de Belg Toon Aerts.

Van der Poel reed zaterdag zijn eerste cross van het seizoen en schreef in Antwerpen direct de Scheldecross op zijn naam. Vorig seizoen won de 25-jarige Nederlander zelfs 24 van de 25 wedstrijden die hij reed in het veld.

Ook bij de Superprestige in Gavere ging Van der Poel voortvarend van start. Samen met Aerts sloot hij aan bij de snel gestarte Pidcock. Waar de Belg na vijf rondes afhaakte, bleef de Brit echter knap volgen.

Na zes rondes profiteerde de Britse kampioen in het veld van een stuurfoutje van de Nederlander. Hij sloeg snel een gat van zo'n vijftien seconden en Van der Poel slaagde er niet meer in om dat te dichten.

De 21-jarige Pidcock was vroeg in dit jaar bij het WK al tweede achter Van der Poel. De Belg Eli Iserbyt werd vierde in Gavere en behield de leiding in het klassement.

Lucinda Brand boekte opnieuw een overwinning in de Superprestige. (Foto: ANP)

Brand klopt Betsema en boekt vierde zege op rij

Bij de vrouwen boekte Lucinda Brand haar vierde overwinning op rij in de Superprestige. De 31-jarige Nederlandse versloeg in het Belgische Asper-Gavere haar landgenote Denise Betsema, door wie ze zaterdag bij de Scheldecross nog werd verslagen.

Brand haalde in de tweede van vijf ronden op het bijzonder modderige parcours de snel gestarte Betsema bij. De Texelse, zaterdag nog winnares in Antwerpen in een cross om de X02 Badkamers Trofee, moest haar landgenote in de voorlaatste ronde laten gaan.

Betsema finishte op tien seconden als tweede. Ceylin del Carmen Alvarado, die ruim een halve minuut toe moest geven, zorgde voor een volledig Nederlands podium.

Van de zes crossen in de Superprestige heeft Brand er nu vier gewonnen. Ze begon haar zegereeks in Niel en eiste vervolgens ook in Merksplas, Boom en zondag in Gavere de overwinning voor zich op. De eerste twee races schreef Alvarado op haar naam.

In de stand om de Superprestige heeft Brand een voorsprong van twee punten op Alvarado. Betsema staat derde met een achterstand van twaalf punten. Na dit weekend volgen nog de GP Eric De Vlaeminck (26 december) en de Noordzeecross (6 februari).

Ook de mannen komen zondag in actie. Mathieu van der Poel won zaterdag direct zijn eerste cross van het seizoen en staat ook om 15.00 uur in Gavere aan het vertrek.