Mathieu van der Poel is blij verrast met zijn zege van zaterdag in de Scheldecross in Antwerpen. De 25-jarige Brabander maakte meteen indruk in zijn eerste veldrit van het seizoen.

"Ik had van tevoren een heel goed gevoel, maar nog ging het beter dan verwacht. Ik maakte wel een klein foutje in het zand", aldus Van der Poel in zijn flashinterview direct na de finish, geciteerd door Wielerflits.

Van der Poel leek aanvankelijk op een eenvoudige overwinning af te steven. Hij sloeg na de start meteen een gat met de concurrentie, maar door een valpartij verdween die voorsprong. In de voorlaatste ronde rekende hij alsnog af met Eli Iserbyt.

"Vanaf het begin was ik al vrij goed, maar bij mijn valpartij brak de veer. Daarna heb ik in het zand niet meer zo hard doorgereden. Op de rest van het parcours ging het wel heel goed. Ik had niet het gevoel dat ik al op de limiet zat."

'Er is net geen 3 kilo af'

Van der Poel beëindigde eind oktober in de Driedaagse Brugge-De Panne, waarin hij een lichte hersenschudding opliep door een valpartij, zijn wegseizoen. Hij kwam sindsdien niet meer in actie en verloor een aantal kilo's aan gewicht.

"Er is net geen 3 kilo af. Ik stond in de klassiekers ook niet op mijn scherpst. Voor koersen van dik zes uur heb ik dat gewicht ook nodig. In de winter sta ik vaak scherper. Dat komt door de intensieve trainingen, die heel anders zijn dan op de weg."

Van der Poel doet zondag ook mee aan de Superprestige-cross in Gavere. Het eerste duel met zijn rivaal Wout van Aert staat op 20 december bij de wereldbekerveldrit in Namen op het programma.