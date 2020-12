Denise Betsema heeft zaterdag de Scheldecross gewonnen. De 27-jarige Texelse verwees in Antwerpen Lucinda Brand, die de vorige vier veldritten had gewonnen, naar plaats twee.

Annemarie Worst zorgde voor wederom een volledig Nederlands podium, door op 27 seconden als derde te eindigen. Regerend wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado kon door materiaalpech een goede uitslag vergeten.

De in bloedvorm verkerende Brand was erop gebrand om haar vijfde zege op rij binnen te halen en ging direct na de start al aan de leiding. Ze kreeg vier landgenotes met haar mee: Alvarado, Brand, Worst, Betsema en klassementsleider Yara Kastelijn.

Alvarado moest voorin echter afhaken vanwege problemen met haar ketting, waar een stuk ijzerdraad in bleef hangen. Kort daarna plaatste Betsema een versnelling en reed ze langzaam maar zeker weg bij haar concurrenten.

Brand kwam in de laatste ronde nog dicht in de buurt van Betsema, maar kwam op de streep vier seconden tekort voor haar vijfde zege op rij. Wel nam ze de leiding in het klassement van de Soudal Ladies Trophy over van Kastelijn, die slechts zevende werd.

Later op zaterdag rijden ook de mannen de Scheldecross. Mathieu van der Poel stapt voor het eerst dit seizoen op de fiets voor een veldrit. Zijn grote rivaal Wout van Aert slaat de cross in Antwerpen over.