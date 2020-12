Marianne Vos begint op dinsdag 22 december in Essen aan haar veldritseizoen. De zevenvoudig wereldkampioene staat op de deelnemerslijst van de Ethias Cross op Belgische bodem.

De 33-jarige Vos reed vorig jaar december haar eerste veldrit van het seizoen eveneens in Essen. Ze boekte toen meteen een overwinning. Later in haar korte seizoen moest ze het WK missen vanwege een liesblessure.

Dit jaar hoopt Vos wél mee te doen aan de strijd om de wereldtitel, die eind januari in Oostende wordt gehouden. Ze pakte de regenboogtrui in 2014 voor het laatst en was ook de beste in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.

Begin oktober kwam Vos voor het laatst in actie op de weg. De renster van CCC-Liv werd toen vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Verder reed ze onder meer de Giro Rosa, waar ze drie overwinningen boekte.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de rest van Vos' veldritseizoen eruitziet, al zullen het NK (10 januari) en het WK sowieso onderdeel van haar programma zijn.