De internationale wielrenunie heeft een waslijst aan maatregelen aangekondigd om de veiligheid in wielerkoersen te vergroten. De UCI publiceerde eerder op donderdag voor het eerst een hersenschuddingsprotocol om te voorkomen dat renners met dergelijk letsel doorrijden.

Wat betreft de maatregelen voor veiligere koersen springt het aanstellen van een speciale veiligheidsmanager bij elke koers in het oog. Dat geldt ook voor de introductie van standaardeisen voor de dranghekken langs de finishstraat.

De maatregelen zijn afkomstig van een speciale werkgroep, waarin onder anderen de ploegmanagers Richard Plugge (Jumbo-Visma), Iwan Spekenbrink (Sunweb) en de wielrenners Philippe Gilbert en Matteo Trentin zitting hadden.

Aanleiding was de harde kritiek die afgelopen jaar vanuit de renners en ploegleiders kwam op de vaak onveilige situaties in wegwedstrijden, met zware valpartijen als gevolg.

De roep om betere dranghekken klonk met name na de afgrijselijke val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De Nederlander kreeg in de massasprint een duw van Dylan Groenewegen en reed in volle vaart dwars door de broze hekken aan de kant van de weg heen. Hij liep zware verwondingen op in vooral zijn gezicht.

Renners moeten verplicht rust nemen bij hersenschudding

Eerder publiceerde de UCI al een protocol met betrekking tot hersenschuddingen, waar in de afgelopen Tour de France veel over te doen was. Romain Bardet reed in de dertiende etappe na een valpartij door met een hersenschudding. Pas na onderzoek in het ziekenhuis stapte hij af.

"Dit voorval illustreert de moeilijkheid om om te gaan met vermoedens van een hersenschudding in een sport met een dol ritme", schrijft de UCI in het protocol. "Het is immers niet evident voor diegenen die als eerste bij een gevallen renner aankomen om snel te beslissen of een renner al dan niet kan voortrijden."

"Indien er duidelijke tekenen van een hersenschudding zijn, moet de diagnose eerst nog bevestigd worden door de wedstrijddokter. Als die tekenen er niet zijn, kan de renner verder gemonitord worden door de medische staf. Maar na de wedstrijd, en ook een dag later, moet de renner een medisch onderzoek ondergaan"

De UCI schrijft in het protocol dat renners die een hersenschudding hebben gehad tussen de 24 uur en 48 uur complete rust moeten nemen. Na het verdwijnen van de symptomen mogen ze een week niet koersen. Junioren mogen twee weken lang niet aan een competitie deelnemen. Ook moeten de teams alle gevallen melden bij de medisch directeur van de UCI.

"Om dit probleem aan te pakken, raadt het nieuwe UCI-protocol aan dat trainers, sportdirecteurs, mecaniciens én renners een opleiding krijgen om de tekenen van een hersenschudding te kunnen herkennen."