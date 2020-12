De internationale wielerbond UCI heeft donderdag voor het eerst een hersenschuddingsprotocol gepubliceerd. De bond wil daarmee voorkomen dat renners met een hersenschudding doorrijden.

In de afgelopen Tour de France was er veel te doen rond het onderwerp, omdat Romain Bardet in de dertiende etappe na een valpartij doorreed met een hersenschudding. Pas na onderzoek in het ziekenhuis stapte hij af.

"Dit voorval illustreert de moeilijkheid om om te gaan met vermoedens van een hersenschudding in een sport met een dol ritme", schrijft de UCI in het protocol. "Het is immers niet evident voor diegenen die als eerste bij een gevallen renner aankomen om snel te beslissen of een renner al dan niet kan voortrijden."

"Indien er duidelijke tekenen van een hersenschudding zijn, moet de diagnose eerst nog bevestigd worden door de wedstrijddokter. Als die tekenen er niet zijn, kan de renner verder gemonitord worden door de medische staf. Maar na de wedstrijd, en ook een dag later, moet de renner een medisch onderzoek ondergaan"

Renners mogen week niet koersen

De UCI schrijft in het protocol dat renners die een hersenschudding hebben gehad tussen de 24 uur en 48 uur complete rust moeten nemen. Na het verdwijnen van de symptomen mogen ze een week niet koersen. Junioren mogen twee weken lang niet aan een competitie deelnemen. Ook moeten de teams alle gevallen melden bij de medisch directeur van de UCI.

"Om dit probleem aan te pakken, raadt het nieuwe UCI-protocol aan dat trainers, sportdirecteurs, mecaniciens én renners een opleiding krijgen om de tekenen van een hersenschudding te kunnen herkennen."