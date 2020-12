BORA-hansgrohe heeft donderdag een opmerkelijke versterking gepresenteerd: de Duitse wielerploeg contracteerde de 27-jarige Duitse skiër Anton Palzer.

Palzer is een bekende naam in het toerskiën, ook wel ski mountaineering genoemd. Zijn beste resultaten zijn een vijfde plaats op de EK in 2012 en een zesde plek op de WK in 2011, beide keren op het onderdeel relay. Hij zegt nu toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

"Lange tijd was profwielrenner worden een kleine droom die onbereikbaar leek en heel ver van mijn mogelijkheden lag. Nu heeft BORA mijn stoutste droom laten uitkomen. Ik ben ze daar heel dankbaar voor", aldus Palzer.

Teammanager Ralph Denk van BORA heeft veel vertrouwen in Palzer. "Het ziet er misschien uit als een gewaagde stap en er is zeker een risico aan verbonden, maar we volgen 'Toni' al geruime tijd en zijn overtuigd van zijn fysieke mogelijkheden."

"Ik wil niet zeggen dat 'Toni' binnen twee jaar zal strijden om de Tour-zege, maar we zien veel potentieel in hem, vooral in de hoge bergen. Afgelopen zomer trainde hij een week met onze renners in Oostenrijk en dat pakte goed uit."

Een aantal jaar geleden zette Primoz Roglic een soortgelijke stap. De 31-jarige Sloveen van Jumbo-Visma is oud-schansspringer en won al twee keer de Vuelta a España. Palzer begint in april aan zijn wielerloopbaan en wordt bij BORA ploeggenoot van Wilco Kelderman.