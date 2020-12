Mathieu van der Poel heeft geen hoge verwachtingen van zijn eerste veldrit van dit seizoen. De wereldkampioen verschijnt zaterdag in Antwerpen aan de start van de Scheldecross en hoopt mee te doen om de overwinning.

"Ik ben beter voorbereid dan bij mijn comeback vorig jaar", zegt Van der Poel woensdag tegen Sporza. "Ik heb nog maar drie of vier keer op de crossfiets gezeten, maar wel al veel meer intervaltraining gedaan."

"Je mag nog geen wonderen verwachten, maar de conditie is goed en het wordt sowieso geen afgang", vervolgt de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix. "Ik hoop meteen vooraan mee te doen. Als dat niet lukt, zal ik teleurgesteld zijn."

Van der Poel werd al drie keer wereld- en Europees kampioen veldrijden en won ook eenmaal de wereldbeker en vier keer het eindklassement in de Superprestige. "Ik heb al mijn doelen al bereikt in de cross, maar dat wil niet zeggen dat ik niet enthousiast ben om eraan te beginnen", vertelt hij.

"Mijn doelen liggen nu meer op de weg en in het mountainbiken, maar ik zal daardoor niet minder scherp of gemotiveerd zijn. Mijn hoofddoel dit seizoen is het WK. Ik zal altijd starten met de ambitie het beste van mezelf te geven, maar enkel de kampioenschappen tellen."

Wout van Aert en Mathieu van der Poel rijden op 20 december tegen elkaar in Namen. (Foto: ANP)

'Ik vond dat Van Aert het heel goed deed'

Een dag na de Scheldecross komt Van der Poel ook in actie in de Superprestige-cross in het Belgische Gavere. Het eerste duel met zijn rivaal Wout van Aert staat op 20 december bij de wereldbekerveldrit in Namen op het programma.

Van Aert begon iets eerder aan het veldritseizoen en reed al drie wedstrijden. Eind vorige maand moest de Belg zowel in Kortrijk als in het Tsjechische Tábor genoegen nemen met de derde plaats en afgelopen weekend kwam hij in Boom niet verder dan de vierde plek.

"Ik begrijp dat de winnaar in Wout een beetje teleurgesteld was, maar ik vond dat hij het heel goed deed. Veldrijden is heel specifiek en dus snap ik dat hij niet meteen won", aldus Van der Poel. "Maar ik ben nog niet echt bezig geweest met een eventueel duel met Wout."