Bert-Jan Lindeman fietst ook komend seizoen bij een WorldTour-ploeg. De 32-jarige Drent verruilt Jumbo-Visma voor Qhubeka-ASSOS, dat de afgelopen jaren Dimension Data en NTT heette.

Lindeman beschikte over een aflopend contract bij Jumbo-Visma. Namens de Nederlandse formatie won hij in 2015 een etappe in de Vuelta a España en een jaar eerder een rit in de Tour de l'Ain. De afgelopen jaren fungeerde hij vooral als knecht.

De routinier begon zijn profcarrière na een succesvolle stage in 2012 bij Vacansoleil-DCM. Hij vertrok in 2014 naar de opleidingsploeg van Rabobank en belandde een jaar later bij Jumbo-Visma.

"Na zes jaar kijk ik uit naar een nieuwe omgeving waarin ik wellicht ook de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan kan delen", zegt Lindeman dinsdag op de website van zijn nieuwe werkgever.

Qhubeka-ASSOS versterkte zich vrijdag ook met de Australiër Robert Power en presenteerde onlangs ook de Colombiaan Sergio Henao en de Italiaan Fabio Aru als nieuwkomers. Het team zegt de selectie voor 2021 nu rond te hebben.

Lindeman wordt de tweede Nederlander ooit in dienst van de Zuid-Afrikaanse ploeg. Theo Bos, die inmiddels zijn loopbaan heeft beëindigd, was in 2015 en 2016 de eerste.