Patrick Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, beaamt dat hij een groot risico neemt door Mark Cavendish terug te halen. De sprinter op leeftijd betaalt via geldschieters zijn eigen salaris.

"Mijn hart zei ja, maar mijn verstand zei nee. We nemen een groot risico, maar Mark kan ons team ook veel opleveren", zegt Lefevere maandag tegen Cyclingnews.

Zaterdag werd bekend dat de 35-jarige Cavendish een eenjarig contract had getekend bij de Belgische wielerploeg. Vijf jaar geleden vertrok de Britse topsprinter bij de formatie van Lefevere, waarna hij bij Dimension Data en Bahrain McLaren beduidend minder succesvol was.

In 2020 eindigde Cavendish zelfs geen enkele keer in de top tien van een koers. "Ik vind niet dat zijn carrière zo zou moeten eindigen", zegt de ploegbaas. Hij is nog steeds erg beroemd en we kregen op Twitter alleen maar positieve reacties op zijn terugkeer."

Alleen Eddy Merckx (34) won meer etappes in de Tour de France dan Mark Cavendish (30). (Foto: ANP)

Cavendish vindt zelf geldschieter

De Driedaagse Brugge-De Panne leek in oktober de laatste wedstrijd te worden van Cavendish, die maar liefst dertig etappezeges in de Tour de France op zijn palmares heeft. Na afloop brak de sprinter in tranen uit.

"Na die laatste koers sprak ik hem in het hotel. Hij zei niet op deze manier te willen stoppen en dat hij wilde terugkeren in mijn team", vertelt Lefevere. "Maar ik zei: 'Mark, ik heb letterlijk geen enkele euro. Mijn budget is op.'"

Vervolgens bood Cavendish aan zelf op zoek te gaan naar een geldschieter, die zijn salaris kan betalen. "Een week later werd ik gebeld door iemand die zei dat hij Mark wilde helpen", aldus de ploegbaas.

Cavendish naar Spanje voor fysieke tests

Met de Ier Sam Bennett heeft Deceuninck al een topsprinter in huis, terwijl ook Fabio Jakobsen - die nog moet herstellen van zijn zware valpartij in de Ronde van Polen - onder contract staat bij de Belgische formatie.

Lefevere weet nog niet goed wat hij van Cavendish kan verwachten. "We moeten afwachten hoe zijn conditie is. Hij gaat binnenkort naar Spanje om tests te doen. We hebben ook al zijn data van vijf jaar geleden nog. Die gegevens kunnen we mooi met elkaar vergelijken."