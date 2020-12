Mark Cavendish keert na vijf jaar terug bij Deceuninck-Quick-Step. De 35-jarige topsprinter, die dertig etappes won in de Tour de France, tekent een contract voor één jaar, meldt de Belgische formatie zaterdag. Eerder dacht hij nog aan stoppen.

Cavendish reed van 2013 tot 2015 al bij Deceuninck-Quick-Step, waar hij uiterst succesvol was met 44 overwinningen, waaronder acht ritzeges in de grote rondes. Sinds zijn vertrek uit België zat de Brit mede door blessures nooit meer op zijn oude niveau. Zijn laatste overwinning dateert uit 2018. Afgelopen seizoen reed hij voor Bahrain McLaren.

In oktober zinspeelde Cavendish nog op een pensioen. Hij barstte na afloop van de Belgische klassieker Gent-Wevelgem in tranen uit. "Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd", zei hij voor de camera van Sporza. Meer wist hij door de tranen niet te zeggen.

Cavendish gaat dus nog een jaar door. "Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik me bij deze ploeg voeg", zegt hij op de website van Deceuninck-Quick-Step. "Ik heb nooit verborgen gehouden hoe verbonden ik me heb gevoelen aan de ploeg. Dit voelt als thuiskomen."

Ploegbaas Patrick Lefevere is blij met de terugkeer van Cavendish. "Wij en Mark delen veel mooie herinneringen en hebben een geschiedenis die ver terug gaat. Hij is een leider en brengt een schat aan ervaring met zich mee die hij kan delen met onze jonge rijders. We zijn ervan overtuigd dat hij nog steeds iets kan toevoegen aan het team."

Mark Cavendish juicht na een ritzege namens Quick-Step in de Tour de France. (Foto: ANP)

Cavendish beschikt over indrukwekkende palmares

Ondanks de teleurstellende resultaten in de afgelopen jaren beschikt Cavendish over een indrukwekkende palmares. Met zijn dertig etappezeges in de Tour de France moet hij alleen Eddy Merckx (34) boven zich dulden op de ranglijst met meeste ritzeges in de Ronde van Frankrijk.

Ook won hij vijftien etappes in de Giro d'Italia en drie etappes in de Vuelta a España. In totaal boekte hij maar liefst 146 overwinningen in zijn carrière. In 2011 zette hij de kroon op zijn loopbaan met de wereldtitel op de weg. Hij was in Kopenhagen de snelste in een massasprint.

Bij Deceuninck-Quick-Step staat Fabio Jakobsen onder contract. De Nederlandse sprinter herstelt van een zware crash die hij in augustus door toedoen van Dylan Groenewegen opliep bij de Ronde van Polen. Hij maakte onlangs zijn eerste meters op de fiets.