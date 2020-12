Cees Bol hoopt komend jaar een etappezege te boeken in een grote wielerronde. De sprinter gelooft in de aanpak van DSM, de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg die tot voor kort Sunweb heette.

"Het doel voor komend jaar is een rit winnen in een grote ronde. Ik zal de Giro d'Italia of de Tour de France gaan rijden volgend jaar", vertelt Bol vrijdag aan NU.nl. "Het parcours van de Giro is nog niet bekend, dus daar is het wachten nog op."

De afgelopen twee zomers reed de 25-jarige Bol de Tour. De eerste keer als helper van Michael Matthews, dit jaar was de Noord-Hollander de eerste sprinter van het team. Dat resulteerde net niet in etappewinst, maar wel in een tweede en derde plaats.

In 2021 moeten Bol en zijn sprinttrein het net iets beter gaan doen om te kunnen winnen. "Om dat voor elkaar te krijgen gaan we met de vaste sprinttrein heel veel koersen in de voorbereiding doen, waar kansen zijn op een massasprint", zegt Bol. "Zo kunnen we optimaal op elkaar afgestemd raken."

Cees Bol werd in de vijfde etappe van de Tour de France nipt geklopt door Wout van Aert. (Foto: Pro Shots)

Marginal gains kunnen verschil maken

Ook chemieconcern DSM, dat gespecialiseerd is in voedingswetenschap, kan Bol helpen in zijn ontwikkeling. Het bedrijf was de afgelopen vijf jaar al als partner verbonden aan Sunweb. "DSM is een gigantisch bedrijf, dat op allerlei gebieden innoveert", vertelt Bol. "Ze zijn heel veel bezig met voedingssupplementen, maar maken bijvoorbeeld ook beschermende kleding en helpen met trainingsschema's."

"Als sprinter moet ik de juiste balans vinden tussen duurvermogen en explosiviteit. DSM heeft specialisten in huis die mij daarbij kunnen helpen."

Met de innovaties hoopt Bol op marginal gains, die net het verschil tussen winst of verlies kunnen maken. Ook veel concurrerende wielerploegen proberen zich met een wetenschappelijke aanpak te verbeteren. "Met innovaties lig je nooit gigantisch ver voor op de concurrenten", beseft Bol. "Als je iets nieuws bedenkt, dan willen de andere teams dat ook hebben."

"Maar het helpt ons natuurlijk wel dat we nu zo'n groot bedrijf achter ons hebben staan. Daar hebben we de afgelopen jaren al van kunnen profiteren en door het nieuwe sponsorschap wordt dat in de toekomst alleen maar meer."