Door de nieuwe sponsorovereenkomst met DSM gaat er voor manager Iwan Spekenbrink een langgekoesterde wens in vervulling. Het voormalige Sunweb heeft door de nieuwe naamgever niet alleen een innovatief en groot mondiaal bedrijf achter zich staan, maar samen met DSM wil de ploeg ook een maatschappelijke rol gaan spelen.

"DSM is wereldmarktleider op het gebied van nutrition (voedingswetenschap, red.)", zegt Spekenbrink vrijdag tegen NU.nl. "Vergis je niet, dit is op mondiaal gebied echt een grote en impactvolle samenwerking."

Tijdens de ploegpresentatie, vanwege het coronavirus digitaal gehouden, kondigde Sunweb vrijdag aan zich terug te trekken als hoofdsponsor en verder te gaan als partner van de wielerformatie. DSM, dat al vijf jaar aan de ploeg verbonden was, is voor onbepaalde tijd de nieuwe hoofdsponsor. Het budget van de ploeg blijft onder de nieuwe naamgever gelijk.

Met het chemieconcern wil de wielerploeg nog meer gaan innoveren op het gebied van voeding, materialen, kleding en training. "DSM is veel meer dan alleen een sponsor", vertelt Spekenbrink enthousiast. "Zij hebben allerlei experts in huis, het is echt next level wat zij doen. Met DSM komt er een beetje Formule 1 in het wielrennen."

Zwart en lichtblauw zijn de nieuwe kleuren van de wielerploeg. (Beeld: Team DSM)

Wielertenue van hetzelfde materiaal als kogelvrij vest

De afgelopen jaren bracht DSM al enkele innovaties in het wielerpeloton. De renners van Sunweb hadden een gepersonaliseerd voedingspatroon en droegen wielerkleding van dyneema.

"Dat is supersterk materiaal, waar kogelvrije vesten van worden gemaakt. Maar DSM heeft van dyneema toch een licht en ademend shirt weten te maken, dat goed beschermt bij valpartijen", zegt de teambaas.

Door de samenwerking met DSM kan de wielerploeg voeding ontwikkelen die specifiek is afgesteld op de behoefte van de renners. "Een tafeltennisser of een voetballer levert een heel ander soort inspanning dan een wielrenner", legt Spekenbrink uit.

Daarnaast komt DSM zelf ook met innovaties. Zo heeft het bedrijf een zonnebrand ontwikkeld die zweetbestendig is. "Daar hadden wij zelf nooit aan gedacht", zegt de teammanager. "Het zijn allerlei van dat soort dingen die ons marginal gains (kleine winst, red.) opleveren. En dat kan het verschil zijn tussen winnen en verliezen."

Wielerploeg moet maatschappelijke rol gaan spelen

Naast innoveren hecht DSM ook aan duurzaamheid. "Het bedrijf wil de wielerploeg inzetten om buiten de sport een rol te spelen", zegt Spekenbrink.

"Fietsen is de meest gezonde en duurzame manier van voortbewegen. DSM gaat de ploeg inzetten om die boodschap uit te dragen. Het is altijd een droom geweest van mij om ook maatschappelijk impact te hebben met de ploeg en dat gaat nu gebeuren."

DSM blijft voorlopig onder Duitse vlag koersen

Hoewel het team een Nederlandse achtergrond heeft en nu opnieuw een in Nederland (Heerlen) gevestigde hoofdsponsor heeft, blijft het voorlopig onder Duitse licentie rijden.

Mogelijk verandert dat in de toekomst. "We zijn een internationaal team, met renners uit verschillende landen die over de hele wereld wedstrijden rijden met een mondiale sponsor. Dat Duitse vlaggetje is vooral iets symbolisch", vertelt Spekenbrink.

"Het zou kunnen dat we ervoor kiezen om weer in onder Nederlandse vlag te gaan rijden, maar dat besluit gaan we zeker niet overhaasten."