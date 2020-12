Cherie Pridham is vanaf volgend seizoen ploegleider bij Israel Start-Up Nation. Het is de eerste keer dat die functie bij een WorldTour-team door een vrouw wordt bekleed.

"Ik ben heel erg trots dat ik als eerste vrouw op WorldTour-niveau de rol van ploegleider op me mag nemen. En dat bij een van de beste teams in de wereld", zegt Pridham. "Ik wil het heel goed doen, want dat zou betekenen dat ik anderen kan inspireren om eenzelfde avontuur aan te gaan. Dat zou veel voor mij betekenen."

"Mijn rol is die van ploegleider, niet die van vrouwelijke ploegleider en er wordt ook van me verwacht dat ik me op die manier focus. Ik zal met dezelfde zaken te maken krijgen als mijn mannelijke collega's en ik zal dezelfde fouten maken en successen boeken als hen."

Pridham was vroeger zelf professioneel renster en besloot zich vanaf 2011 op haar rol als ploegleider en manager te richten bij het lokale team Raleigh. Enkele jaren later werd ze de eigenaar van de ploeg.

Teambaas Kjell Carlstrom noemt de aanstelling van Pridham "een belangrijke ontwikkeling in een door mannen gedomineerde sport". "Cherie heeft in huis wat nodig is om succesvol te zijn: kwaliteit en ervaring. Ik weet zeker dat ze een positieve impact zal hebben op het team en dat ze bij ons slaagt."

Bij Israel Start-Up Nation zal Pridham vanaf volgend seizoen samenwerken met onder anderen Chris Froome. De viervoudig Tour de France-winnaar komt over van INEOS Grenadiers, waar hij elf seizoenen voor reed.