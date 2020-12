DSM is voor onbepaalde tijd de nieuwe naamgever van de mannen-, vrouwen- en opleidingswielerploeg van Sunweb. De oude hoofdsponsor blijft wel als partner betrokken bij de Duitse formatie met Nederlandse roots.

Dat maakte de wielerploeg vrijdag bekend bij de digitale presentatie van het team voor 2021. Het chemiebedrijf DSM uit het Limburgse Heerlen was al zo'n vijf jaar betrokken bij Team Sunweb.

Reisorganisatie Sunweb werd hard getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf was sinds 2016 naamgever van de ploeg, die voorheen Giant-Alpecin heette.

De kleuren van het team veranderen met de nieuwe hoofdsponsor van wit-zwart in zwart met lichtblauw.

DSM zal de wielerploeg bijstaan met innovaties op het gebied van voedsel en kleding. Met kleine winstmarges hoopt het team een verschil te maken.

Toprenners vertrokken bij Sunweb

Sunweb blikte terug op een succesvol 2020, waarin de ploeg onder meer drie Tour de France-etappes won en in de Giro d'Italia op de tweede (Jai Hindley) en derde plaats (Wilco Kelderman) in het eindklassement eindigde.

Kelderman vertrok aan het einde van het jaar naar BORA-hansgrohe. Ook toprenners Michael Matthews (Mitchelton-SCOTT) en Sam Oomen (Jumbo-Visma) verlaten het team. Daar staat de komst van de Fransman Romain Bardet tegenover.

DSM zet grotendeels in op het ontwikkelen van jonge talenten. Van de 31 renners in de WorldTour-ploeg bij de mannen van komend jaar zijn er liefst twintig 25 jaar of jonger.

Ploegleider Rudi Kemna vertelde dat het team zich in 2021 vooral gaat richten op de klassiekers, met onder anderen Bardet, Tiesj Benoot en Marc Hirschi.

Daarnaast wil DSM de sprinttrein van Cees Bol en de jonge klassementsrenners als Hindley verder ontwikkelen. In de grote rondes zal het team zich op dagsuccessen richten.