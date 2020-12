Primoz Roglic heeft voor het eerst in zijn loopbaan de Vélo d'Or gewonnen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma is door twintig wielerjournalisten uit verschillende landen uitgeroepen tot beste renner van het afgelopen seizoen.

Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen waren ook genomineerd voor de Vélo d'Or, die geen aparte prijs heeft voor de vrouwen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de wereldkampioen bij de vrouwen moesten zich dus gewonnen geven aan Roglic. Julian Alaphilippe, die vorig jaar de prestigieuze prijs won, is uitgeroepen tot beste Franse wielrenner van het afgelopen jaar.

Hoewel Roglic door een inzinking op de voorlaatste dag naast de eindzege in de Tour de France greep - Tadej Pogacar ging hem voorbij in het klassement - vinden de journalisten dat zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik en de eindzege in de Vuelta a España hem tot de beste renner van 2020 maken.

"Dit is echt een geweldige beloning", reageert Roglic. "Ik maak van de gelegenheid gebruik om de mensen die op mij hebben gestemd hartelijk te bedanken. Ik heb begrepen dat de jury bestaat uit journalisten van over de hele wereld, daarom raakt het me echt."

De Vélo d'Or is een initiatief van het Franse Vélo Magazine en wordt uitgereikt sinds 1992. Nog nooit won een Nederlander de Vélo d'Or. In 2017 werd Tom Dumoulin, die in dat jaar de eindzege pakte in de Giro d'Italia, tweede achter Chris Froome. Erik Dekker eindigde in 2001 op de derde plaats. Ook werd de prijs nog nooit uitgereikt aan een vrouw.