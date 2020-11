Lucinda Brand heeft zaterdag de Urban Cross in het Belgische Kortrijk gewonnen. De 31-jarige Nederlandse boekte haar derde overwinning in vier wedstrijden.

Brand startte slecht in Kortrijk, maar herstelde zich en knokte zich naar de kop van de koers. In de eindsprint rekende ze af met landgenotes Denise Betsema (tweede) en Yara Kastelijn (derde).

Europees- en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst konden niet meedoen om de overwinning. Alvarado (vierde) was in de laatste ronde onderuitgegaan en Worst kreeg een lekke band. Ze finishte als zesde.

In de afgelopen weken was Brand al de beste in de Superprestige van Niel en Merksplas. Twee weken geleden was ze in Leuven ook dicht bij de overwinning, maar toen ging de zege naar Alvarado.

De wedstrijd in Kortrijk was onderdeel van de X²O-trofee, waarvan de eerste manche vorige maand werd gewonnen door Worst. Er volgen nog wedstrijden in Antwerpen, Herentals, Baal, Hamme, Lille en Brussel.

Later op zaterdag finishen de mannen in Kortrijk. Zondag staat in het Tsjechische Tábor de eerste wereldbeker op het programma.