Fabio Jakobsen zette deze week een nieuwe stap in zijn herstel door naar buiten te brengen dat hij weer begonnen is met trainen. De 24-jarige renner hoopt ergens volgend seizoen zijn rentree in wedstrijdverband te maken.

"Ik denk dat het zijn ambitie is om vroeger dan over een jaar terug te zijn", zegt Yvan Vanmol, de teamarts van Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step, donderdag tegen Sporza.

De voormalig Nederlands kampioen raakte begin augustus zwaargewond toen hij in de Ronde van Polen tijdens een massasprint de hekken in werd gereden door Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma werd daarvoor voor negen maanden geschorst.

Jakobsen plaatste dinsdag voor het eerst sinds die val een foto van zichzelf op sociale media. "Ik zit weer op de fiets. Het is tot nu toe een hele reis geweest", schreef hij.

Jakobsen had levensbedreigende verwondingen, maar kan nu weer voorzichtig naar een rentree toewerken. "De stappen om opnieuw te kunnen fietsen en te trainen gaan de goede kant op, maar het einddoel is om opnieuw in een wedstrijdsituatie durven te koersen", zegt Vanmol.

"Wat voor hem psychologisch het moeilijkste zou kunnen worden, is de aanzienlijke fysieke achterstand die hij heeft opgelopen. We zullen zijn trainingsbelasting vooral moeten afstemmen op wat hij nog kan en niet op wat hij al wil."

Jakobsen gaat mee op trainingskamp

Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, zei in september dat hij verwacht dat Jakobsen in maart volgend jaar zijn eerste koers kan rijden. De sprinter gaat volgende maand in ieder geval mee op trainingsstage met zijn ploeggenoten.

"Voor Fabio is de volgende stap nu zien hoe hij trainingsritten verteert", aldus Vanmol. "Hij is net terug van een vakantie. Woensdag vertelde hij me dat hij zich nu fysiek duidelijk beter voelt. Zijn vakantie heeft hem mentaal ook goed gedaan om het hoofd te resetten."