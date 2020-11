De Franse wielrenner Mikaël Cherel is dinsdag tijdens een trainingsrit hard in botsing gekomen met een hond. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen, twee ribben en liep ook een klaplong op.

"Jullie vragen je misschien af waarom ik een foto deel van een schattig klein hondje", schrijft de renner van AG2R La Mondiale op Instagram. "Want ik kan de hond die vanmorgen de weg overstak natuurlijk niets verwijten."

"Ik kan zelfs de vrouw die de hond uitliet niet kwalijk nemen dat ze haar huisdier liet ontsnappen. Maar ik ben wel boos op haar laffe daad om te ontsnappen terwijl ik languit op de grond lag."

De 34-jarige Cherel werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moet hij in ieder geval de komende nacht blijven ter observatie.

Cherel fungeerde bij AG2R La Mondiale de afgelopen jaren vooral als knecht voor kopman Romain Bardet in de bergen. De achttiende plaats in de Tour de France van 2015 is zijn beste prestatie in een grote ronde. Dit seizoen sloot hij 'La Grande Boucle' af als 26e.