Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds zijn zware crash in de Ronde van Polen weer op de fiets gezeten. De rentree van de voormalig Nederlands kampioen zal nog wel een tijdje op zich laten wachten.

"Ik zit weer op de fiets. Het is tot nu toe een hele reis geweest", schrijft hij dinsdag bij een foto op Instagram. "Met dit bericht wil ik alle medische specialisten bedanken die me de afgelopen periode zo geholpen hebben."

De 24-jarige renner van Deceuninck–Quick-Step benadrukt dat hij nog wel een hele weg te gaan heeft voordat hij weer een wedstrijd kan rijden. "Ik bereid me nu voor op mijn volgende operatie in januari. In de tussentijd ga ik weer rustig mijn training hervatten."

Jakobsen raakte begin augustus zwaargewond toen hij in de Ronde van Polen tijdens een massasprint de hekken in werd gereden door Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma werd daarvoor voor negen maanden geschorst.

Fabio Jakobsen maakte de fietstocht samen met zijn vriendin en wielrenster Delore Stougje. (Foto: Instagram/Fabio Jakobsen)

Jakobsen vocht na crash voor zijn leven

Jakobsen vocht na de crash in een Pools ziekenhuis een tijd voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig zal herstellen. De sprinter onderging al een aantal zware operaties, onder meer om de verwondingen aan zijn gezicht en zijn gebit te verhelpen.

De datum van de rentree van de Gelderlander is afhankelijk van zijn verdere herstel. Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, verwacht dat Jakobsen in maart volgend jaar zijn eerste koers kan rijden.

De crash in de openingsetappe van de Ronde van Polen krijgt waarschijnlijk ook in juridisch opzicht nog een staartje. Deceuninck-Quick-Step heeft bij de Poolse rechtbank en klacht ingediend tegen Groenewegen en zeer waarschijnlijk gaat Jakobsen hetzelfde doen in Nederland. In beide gevallen zal het voornamelijk om een schadevergoeding te doen zijn.