Miguel Ángel López verruilt Astana na zes jaar voor Movistar. De 26-jarige Colombiaan heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Spaanse ploeg.

Met López haalt Movistar een van de beste klimmers van het peloton in huis. De kleine Zuid-Amerikaan werd in 2018 derde in de Giro d'Italia én de Vuelta a España en eindigde in totaal al zes keer in de top tien van een grote ronde.

'Superman' werd in september zesde bij zijn debuut in de Tour de France. Hij won de koninginnenrit naar de top van de Col de la Loze en stond tot de voorlaatste dag op de derde plek van het klassement.

"Miguel Ángel López is een ontzettend belangrijke aanwinst voor ons team", zegt ploegbaas Eusebio Unzué dinsdag op de site van Movistar. "Hij is niet alleen een ervaren renner met een mooie erelijst, maar hij is ook een renner die van aanvallend koersen houdt."

De Spaanse formatie speelde vorig seizoen de Spanjaarden Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde uit als kopmannen in de grote rondes.

López reed als prof nog niet voor een andere ploeg dan Astana. Hij is bij Movistar de vijfde aanwinst na de Spanjaarden Iván García Cortina en Gonzalo Serrano, de Puerto Ricaan Abner González en de Oostenrijker Gregor Mühlberger.