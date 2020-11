Lars Boom wordt ploegleider van de vrouwenformatie Liv Racing. De oud-renner werd afgelopen zomer al aangesteld als prestatiemanager bij de Nederlands getinte ploeg.

Boom neemt bij Liv Racing de plaats in van Jeroen Blijlevens. Bij de ploeg staan onder anderen de Nederlandse rensters Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers, Pauliena Rooijakkers en Sabrina Stultiens onder contract, net als de Belgische Lotte Kopecky.

"Ik ben klaar voor dit prachtige vervolg en deze uitdaging en kan niet wachten om mijn sportieve ideeën en visie over te brengen op de rensters", zegt Boom. "We beschikken komend seizoen over een vernieuwde groep met rensters die veel potentie hebben."

Volgens teammanager Eric van den Boom moet de ploeg met de nieuwe rol voor de 34-jarige Boom een "sportieve prikkel" krijgen. "Dit was geen gemakkelijk besluit. Jeroen heeft een verleden van in totaal negen jaar bij onze ploeg", aldus Van den Boom over het vertrek van Blijlevens.

"In die tijd heeft hij als vakman en koerstacticus ontzettend veel betekend voor de professionalisering van zowel ons team als het vrouwenwielrennen in het algemeen."

Afgelopen seizoen stond Marianne Vos ook nog onder contract bij Liv Racing, dat toen nog CCC-Liv heette. De 33-jarige Brabantse rijdt vanaf 2021 voor Jumbo-Visma. De Nederlands ploeg is komend seizoen voor het eerst met een vrouwenploeg in het peloton actief.