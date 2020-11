Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen zijn maandag genomineerd voor de Vélo d'Or, die wordt uitgereikt aan de beste renner van het afgelopen seizoen. Er staan in totaal vijftien renners op de lijst.

Naast de twee Nederlanders maken ook Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Remco Evenepoel, Caleb Ewan, Pauline Ferrand-Prévot, Jakob Fuglsang, Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart, Marc Hirschi, Daniel Felipe Martínez, Tadej Pogacar en Primoz Roglic kans op de Vélo d'Or.

Van der Poel heeft zijn nominatie te danken aan zijn zege van vorige maand in de Ronde van Vlaanderen. De 25-jarige Brabander rekende na een spectaculaire tweestrijd in een zeer spannende sprint-`à-deux af met zijn eeuwige rivaal Van Aert.

Van der Breggen beleefde een topjaar. De dertigjarige Overijsselse, die na volgend seizoen haar carrière beëindigt en dan verder gaat als ploegleider, veroverde in september op de WK in Imola zowel de wereldtitel op de weg als in het tijdrijden.

De Vélo d'Or is een initiatief van het Franse Vélo Magazine en wordt uitgereikt sinds 1992. Twintig journalisten uit verschillende landen zullen hun stem uitbrengen. Later dit jaar wordt de winnaar bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar Alaphilippe.

Nog nooit won een Nederlander de Vélo d'Or. In 2017 werd Tom Dumoulin, die in dat jaar de eindzege pakte in de Giro d'Italia, tweede achter Chris Froome. Erik Dekker eindigde in 2001 op de derde plaats. Ook werd de prijs nog nooit uitgereikt aan een vrouw.