Lucinda Brand heeft zondag in het Belgische Merksplas de vierde cross om de Superprestige op haar naam geschreven. De Nederlandse hield haar landgenoten Denise Betsema en Ceylin Carmen del Alvarado achter zich.

De 31-jarige Brand profiteerde in de slotronde van twee valpartijen van Alvarado, die daardoor de leiding in de wedstrijd uit handen gaf. Brand kwam solo over de meet en Alvarado werd door haar valpartijen ook nog gepasseerd door Betsema.

Naast een volledig Nederlands podium eindige ook Annemarie Worst (vierde), Yara Kastelijn (zesde), Manon Bakker (zevende) en Puck Pieterse (negende) in de top tien van de cross in België.

In de strijd om de Superprestige gaat Alvarado nog wel aan de leiding in het klassement. De regerend wereldkampioen, die de eerste twee crossen won, heeft 57 punten. Brand was vorige week woensdag ook in Niel de beste en staat tweede met 56 punten.

De volledige top zes in het klassement bestaat uit Nederlandse vrouwen. Worst is de nummer drie met 51 punten, Betsema (vierde) heeft 47 punten, Kastelijn (vijfde) verzamelde tot dusver 46 punten en Bakker staat zesde met 37 punten.

Op 6 december staat in het Belgische Boom de vijfde cross in de Superprestige op het programma.

Het podium van de cross in Merksplas. (Foto: ANP)