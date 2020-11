Pieter Weening heeft vrijdag zijn wielerloopbaan per direct beëindigd. De 39-jarige Fries neemt het besluit twee dagen na zijn noodgedwongen vertrek bij Trek-Segafredo.

"Bijna twintig jaar heb ik het werk kunnen doen waarvan ik droomde en waarvan ik hield", laat Weening weten op de website van Trek-Segafredo. "Ik heb van elk jaar genoten en daar ben ik erg dankbaar voor. Maar de afgelopen weken zei ik tegen mezelf dat het genoeg was."

De Nederlander kreeg woensdag te horen dat er volgend seizoen geen plek meer voor hem is bij Trek-Segafredo, waar hij over een aflopend contract beschikte. Hij reed sinds dit jaar voor de Amerikaanse ploeg.

Weening was zeventien jaar lang actief in het peloton en boekte in totaal dertien zeges. Hij won in 2005 een etappe in de Tour de France, waarin hij zijn Duitse medevluchter Andreas Klöden in een millimetersprint aftroefde.

Ook schreef de klimmer twee ritten in de Giro d'Italia (in 2011 en 2014) op zijn naam en boekte hij eindoverwinningen in de Ronde van Polen (2013) en de Ronde van Noorwegen (2016). Vorig jaar was hij in een etappe in de Ronde van Luxemburg voor het laatst succesvol.

Pieter Weening viel in de vijfde etappe van de Giro d'Italia over een bidon. (Foto: ANP)

Weening moest opgeven in laatste koers

Weening kreeg in augustus na de herstart van het wielerseizoen de kans om een nieuw contract af te dwingen bij Trek-Segafredo. Hij slaagde er echter niet in om de ploegleiding te overtuigen.

In oktober reed hij nog wel de Giro d'Italia als knecht van kopman Vincenzo Nibali, maar in de vijfde etappe viel hij over een bidon en moest hij de koers noodgedwongen verlaten. Het was de laatste wedstrijd uit zijn carrière.

Behalve voor Trek-Segafredo kwam Weening uit voor Rabobank, Roompot en Orica-GreenEDGE. Hij reed in totaal zes keer de Tour, zes keer de Giro en vier keer de Vuelta a España.