Het Zwitserse bedrijf ASSOS is de nieuwe sponsor van de Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling. Daarmee blijft de enige Afrikaanse ploeg behouden voor de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen.

De wielerploeg zal vanaf volgend jaar Qhubeka ASSOS heten, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Eerder ging de formatie door het leven als MTN en Dimension Data.

De toekomst van de ploeg was mede door de coronacrisis in gevaar. Vorige week werd nog bekend dat teambaas en oud-Tour de France-winnaar Bjarne Riis NTT verlaat. Daarnaast maakte de Noorse sprinter Edvald Boasson Hagen vorige week de overstap naar de Franse ploeg Direct Énergie.

Teameigenaar Doug Ryder is verheugd dat wielerkledingfabrikant ASSOS samen met het goede doel Qhubeka de nieuwe naamgever van zijn ploeg is. "Dit is precies wat we voor ogen hadden. We streven naar goede resultaten en dragen als team ook een andere boodschap uit", zegt de Zuid-Afrikaan.

Binnenkort zal Qhubeka ASSOS zijn ploeg voor 2021 bekendmaken. Slechts acht renners van NTT hadden nog een doorlopend contract, onder wie de Italiaanse klimmer Domenico Pozzovivo, de Belgische tijdrijder Victor Campenaerts en de Duitse sprinter Max Walscheid.