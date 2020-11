De Nederlandse wielerbond KNWU heeft in 2011 een positieve dopingtest van een succesvolle Nederlandse renner verzwegen, zo meldt WielerFlits donderdag. Mede op verzoek van de coureur werd het nieuws destijds niet naar buiten gebracht.

De renner, die internationale wedstrijden voor de KNWU reed, werd op 4 mei 2011 bij een out-of-competitioncontrole positief getest op het verboden middel rHepo. Hij besloot per direct zijn carrière te beëindigen.

De naam van de renner werd niet bekendgemaakt. "We vinden dat het aan de renner en/of instanties is om naar buiten te treden", meldt WielerFlits.

De renner heeft de positieve dopingtest wel bevestigd. "KNWU-directeur Huib Kloosterhuis ging destijds op mijn verzoek in om de positieve test uit de publiciteit te houden vanwege familieomstandigheden. Omdat ik per direct stopte met wielrennen was dit mogelijk. Volgens Kloosterhuis kon dit binnen de regelgeving", vertelt hij aan de website.

'Afweging gemaakt vanwege privéomstandigheden'

Volgens algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU, die in 2011 als technisch directeur actief was, lagen privéomstandigheden ten grondslag aan het verzwijgen van de positieve test.

"Deze afweging is destijds gemaakt door de toenmalige directeur", laat Veneberg weten. "Hij heeft mij hier destijds wel over geïnformeerd. Dit was een extreem zware en trieste (familie)periode voor de betrokkene. Vanwege de persoonlijke omstandigheden en omdat de renner stopte, is besloten dit - bij uitzondering - niet te publiceren.

KNWU-voorzitter Marcel Wintels, in 2011 ook al preses van de wielerbond, wilde geen commentaar geven. De internationale wielerunie UCI stelt een onderzoek in naar de zaak.