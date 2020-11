Alex Dowsett zal op 12 december toch geen aanval op het werelduurrecord doen. De 32-jarige Brit van Israel Start-Up Nations is besmet met het coronavirus.

Ruim een week geleden maakte Dowsett nog bekend dat hij in het Manchester Velodrome een poging zou doen het record over te nemen van de Belg Victor Campenaerts.

"Ik ben heel teleurgesteld, maar mijn gezondheid gaat voor. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en kijk ernaar uit om in 2021 alsnog een poging te doen. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum te hebben", aldus Dowsett.

De Brit had het werelduurrecord in 2015 al eens in handen. Hij legde destijds in Manchester 52,937 kilometer af. Iets meer dan een maand later werd hij echter alweer uit de boeken gereden door Bradley Wiggins.

Campenaerts legde de lat vorig jaar april hoog door het record aan te scherpen tot 55,089 kilometer. De oud-renner van Jumbo-Visma deed dat op hoogte in het Mexicaanse Aguascalientes.

Dowsett was vorige maand nog de beste in de achtste etappe van de Giro d'Italia. Sinds zijn terugkomst uit Italië stond bij de ervaren renner alles in het teken van zijn werelduurrecordpoging.