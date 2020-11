Pieter Weening krijgt geen nieuw contract bij Trek-Segafredo. De Nederlander, die over een aflopende verbintenis beschikte, reed sinds dit jaar voor de Amerikaanse formatie.

Trek-Segafredo presenteerde woensdag de Deen Jakob Egholm als laatste aanwinst en heeft daarmee de selectie voor volgend seizoen rond. Daarin is geen plek voor Weening.

De 39-jarige Weening had bij de herstart van het wielerseizoen in augustus nog de kans om een nieuw contract te krijgen. Het lukte hem in de afgelopen maanden echter niet om de leiding van Trek te overtuigen.

De enkelvoudig etappewinnaar in de Tour de France (2005) reed in oktober nog wel de Giro d'Italia als knecht van kopman Vincenzo Nibali, maar Weening viel in de vijfde etappe over een bidon en moest de koers noodgedwongen verlaten.

Het is nog niet bekend wat Weening komend seizoen gaat doen. Bauke Mollema en Koen de Kort rijden in 2021 wel weer voor Trek-Segafredo.