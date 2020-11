Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten maken kans om net als in 2019 te worden uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Ze behoren ook dit jaar tot de lijst met genomineerden, die dinsdag is bekendgemaakt door een commissie bestaande uit oud-profs en wielerjournalisten.

De 25-jarige Van der Poel maakte in het door de coronacrisis overhoop gegooide seizoen indruk door onder meer de Ronde van Vlaanderen te winnen en wereldkampioen veldrijden te worden. Ook werd hij Nederlands kampioen en won hij de BinckBank Tour.

De andere genomineerden bij de mannen zijn wegrenner Wilco Kelderman - hij werd derde in de Giro d'Italia - en baanwielrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee, die allemaal ten minste één wereldtitel pakten.

Van Vleuten kan de prijs voor wielrenster van het jaar zelfs voor de derde keer op rij winnen. De 38-jarige Utrechtse werd Europees kampioene op de weg, tweede bij de WK op de weg en won de Strade Bianche, Omloop Het Nieuwsblad en een rit in de Giro.

Annemiek van Vleuten kende een goed jaar, maar ze was zeker niet de enige. (Foto: Pro Shots)

Ook Van der Breggen en Alvarado maken kans

De concurrentie is flink, want uiteraard is ook onder anderen Anna van der Breggen genomineerd. Van der Breggen werd wereldkampioene op zowel de weg als de tijdrit en was ook de beste in onder meer de Giro, de Waalse Pijl en de tijdrit bij de EK.

Bovendien is Ceylin del Carmen Alvarado een van de kanshebbers. Zij werd wereld- en Europees kampioen veldrijden. Ook Chantal van den Broek-Blaak (winnaar Ronde van Vlaanderen), Kirsten Wild (twee wereldtitels in het baanwielrennen) en Marianne Vos (winnaar puntenklassement en drie ritten in de Giro) staan op de lijst.

Alvarado maakt ook kans op de prijs voor renster van de toekomst, waarvoor ze samen met Olav Kooij, Ryan Kamp en Thymen Arensman is genomineerd. Er wordt gestemd door (oud-)renners en publiek. De winnaars worden volgende maand bekendgemaakt.