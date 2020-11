Tom-Jelte Slagter heeft een punt achter zijn loopbaan als wielrenner gezet. De 31-jarige Groninger wil meer tijd met zijn familie doorbrengen.

"Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn héle leven geweest", zegt Slagter, die aan de slag gaat als vertegenwoordiger bij een tractormerk, zaterdag in het Dagblad van het Noorden.

Met name het missen van 'thuis' werd steeds meer een last voor de Slagter, die vooral in het heuvelland goed uit de voeten kon. "Elke dag van huis was er één te veel. Ik wilde het liefst gewoon bij de kinderen zijn."

Slagter begon zijn carrière bij de Rabobank-ploeg, waarvoor hij in 2011 zijn profdebuut maakte in het peloton. Daarna stond hij onder contract bij achtereenvolgens Belkin, Garmin Sharp, Cannondale, Dimension Data en afgelopen seizoen B&B Hotels-Vital Concept.

Op het palmares van Slagter prijkt onder meer de eindzege in de Tour Down Under in 2013. In 2014 beleefde hij zijn succesvolste jaar, met twee etappezeges in Parijs-Nice, een zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een vijfde plaats in de Waalse Pijl.

Slagter reed vier keer de Giro d'Italia, drie keer de Tour de France en één keer de Vuelta a España. Alleen bij zijn vuurdoop in een grote ronde, de Giro van 2011, haalde hij niet na drie weken de finish.