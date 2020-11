Er worden waarschijnlijk twee rechtszaken aangespannen tegen Dylan Groenewegen voor de zware crash die hij in augustus veroorzaakte tijdens de openingsetappe in de Ronde van Polen. De valpartij leidde ertoe dat concurrent Fabio Jakobsen in het ziekenhuis voor zijn leven vocht.

Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick-Step heeft inmiddels samen met verzekeraar Europ Assistance een klacht ingediend bij de Poolse rechtbank en zeer waarschijnlijk gaat Jakobsen hetzelfde doen in Nederland.

"Wanneer de zaak voorkomt weten we niet. Zoals in de meeste juridische kwesties wordt dat wellicht iets van de langere termijn", zegt Patrick Lefevere, de ploegleider van Deceuninck-Quick-Step, vrijdag tegen Het Laatste Nieuws.

Groenewegen kreeg woensdag van de internationale wielerunie UCI te horen dat hij met terugwerkende kracht een schorsing van negen maanden moet uitzitten. De sprinter van Jumbo-Visma mag op 7 mei 2021 weer koersen.

Lefevere wil niets zeggen over die straf. "Ik heb geen zin om er nog woorden aan vuil te maken", aldus de 65-jarige Belg. "Niet omdat ik bang ben voor de reactie, maar gewoon omdat het genoeg is geweest."

Met Jakobsen gaat het inmiddels de goede kant op. De sprinter bezocht Lefevere onlangs. "Ik schrok vooral van zijn optimisme", aldus de ploegleider. "Hij is strijdvaardig, hij ziet het zitten om terug te keren en zei dat hij geen schrik heeft."