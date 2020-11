Sebastian Langeveld heeft zijn contract bij EF Pro Cycling donderdag met een jaar verlengd. Het betekent dat de 35-jarige Nederlander zijn achtste seizoen in gaat bij de Amerikaanse ploeg.

Langeveld rijdt sinds 2014 voor EF Pro Cyling, dat toen nog Garmin Sharp heette. Eerder kwam de geboren Leidenaar uit voor de voorlopers van Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT.

Tot dusver kwam Langeveld negen keer in actie in een grote ronde. Dit jaar ging hij voor het eerst sinds 2017 niet van start in de Tour de France, Giro d'Italia of Vuelta a España. Vorig jaar werd hij als zevende Nederlander ooit laatste in de Tour.

Langeveld boekte zijn fraaiste overwinning in 2011, toen hij als Rabobank-renner Omloop Het Nieuwsblad won. Drie jaar geleden werd hij derde in Parijs-Roubaix.

Zijn ploeg EF Pro Cycling, waartoe ook Nederlanders Moreno Hofland en Julius van den Berg behoren, kwam dit seizoen tot twaalf dagoverwinningen. Onlangs eindigde Hugh Carty namens de Amerikaanse formatie als derde in de Vuelta.