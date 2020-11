Lucinda Brand heeft woensdag de Jaarmarktcross van Niel gewonnen. De Nederlandse was in de wedstrijd om de Superprestige in het veldrijden de sterkste van een kleine kopgroep.

Brand rekende af met haar landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Denise Betsema (derde). Yara Kastelijn (vierde op dertig seconden) en Annemarie Worst (vijfde op veertig seconden) zorgden ervoor dat de volledige top vijf bestond uit Nederlanders.

Alvarado en Betsema leken aanvankelijk de beste papieren te hebben. Zij gingen er in de tweede ronde vandoor nadat Worst onderuit was gegaan en met materiaalpech kampte. Kastelijn (in de derde ronde) en Brand (vierde ronde) wisten uiteindelijk aan te sluiten, waarna Brand het tempo bepaalde.

Brand, Alvarado en Betsema bleven met zijn drieën over in de slotronde, omdat Kastelijn al vrij snel moest afhaken. Daarin liet Brand zien over de beste benen te beschikken. Ze reed vlak voor de rechte lijn naar de finish Betsema uit het wiel en troefde in de laatste meters ook Alvarado op overtuigende wijze af.

Het was voor Brand haar tweede zege van het seizoen. Ze was eerder de sterkste in de lager gecategoriseerde Poldercross in Kruibeke. Afgelopen zaterdag werd ze op het EK in Rosmalen nog derde achter Alvarado en Worst.

Later op woensdag rijden de mannen de Jaarmarktcross van Niel. De wereldtoppers Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen niet mee. Zij kozen ervoor om na het wegseizoen een rustperiode in te lassen.