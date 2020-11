Dylan Groenewegen is opgelucht dat de internationale wielerunie UCI eindelijk zijn straf bekendgemaakt heeft voor de zware crash die hij in augustus veroorzaakte in de Ronde van Polen. De sprinter van Jumbo-Visma mag vanaf 7 mei 2021 weer koersen.

"Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd en dat stelt mij in de gelegenheid weer vooruit te kijken", zegt de 27-jarige Groenewegen woensdag op de site van Jumbo-Visma.

"Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg. Ik prijs me gelukkig met de steun die ik daarbij krijg van Team Jumbo-Visma, mijn familie en vrienden. Samen zullen we zowel mentaal als fysiek naar die dag toewerken."

Op 5 augustus week Groenewegen in de sprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen van zijn lijn, wat ertoe leidde dat landgenoot Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick-Step hard ten val kwam. Jakobsen vocht in een ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig zal herstellen.

"De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer bewust van en hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is", aldus Groenewegen. "Ik volg het nieuws van Fabio's herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren."

Groenewegen werd na de crash in Polen aan de kant gehouden door Jumbo-Visma in afwachting van een straf. De schorsing van negen maanden, die met terugwerkende kracht is ingegaan, is een van de zwaarste straffen ooit in het wielrennen.